Fabbiani, la Procura farà ricorso

di Alessandra Codeluppi

La battaglia processuale scaturita dall’inchiesta sul comando della polizia locale di Montecchio proseguirà davanti alla Corte d’Appello. La sentenza riguardante Tito Fabbiani, ex vicecomandante, verrà impugnata non soltanto dalla difesa, che già lo aveva preannunciato al termine del primo grado di giudizio, ma anche dalla Procura.

Nello specifico, il ricorso in Appello da parte del pm Valentina Salvi, titolare dell’indagine, riguarderà la condanna a 1 anno e 2 mesi per le vessazioni che lui è accusato di aver inflitto ad alcuni colleghi. Mentre la Procura non intende impugnare le assoluzioni pronunciate dal tribunale per gli altri reati a lui contestati, e per le altre due imputate: l’ex comandante Cristina Caggiati e l’ispettore Annalisa Pallai, compagna di Fabbiani, del tutto scagionate.

Nel 2018 Fabbiani fu arrestato, e tutti e tre furono licenziati dall’Unione Val d’Enza, poi costituita parte civile. In giugno il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Simone Medioli Devoto e Silvia Semprini, aveva condannato Fabbiani, oggi 60enne, per le condotte tenute verso tre vigili urbani sui cinque costituiti parte civile (per uno di loro era stata dichiarata la prescrizione; per un altro era stato assolto).

Per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione a lui contestati, Fabbiani era stato assolto.

Nel processo di primo grado, il pm Salvi aveva chiesto 6 anni di pena per tutte le imputazioni contestate a Fabbiani, in primis i maltrattamenti ai colleghi, reato che il tribunale riqualificò in abuso dei mezzi di correzione, per il quale fu condannato a 1 anno e 2 mesi.

Uno dei tre agenti aveva riferito di essere stato costretto a fare lavori in divisa non di sua competenza: ad esempio pulire il garage delle auto di servizio, dipingere le pareti del comando e le strisce nei parcheggi pubblici o lavare l’auto sotto la neve.

A un altro Fabbiani avrebbe proposto di essere il suo informatore: di fronte al no, sarebbe stato inserito nei turni più pesanti.

Il terzo agente sarebbe stato aggredito verbalmente e costretto a sopportare temperature pesanti al comando (niente riscaldamento in inverno, 16 gradi in estate) e a fare solo turni esterni.

Fabbiani era stato assolto dall’accusa di appropriazione indebita di un appartamento che un imprenditore del recupero mezzi post incidenti stradali gli aveva dato in affitto senza contratto: è emerso che quest’ultimo aveva reso dichiarazioni non veritiere.

L’ex vicecomandante e Caggiati sono stati assolti dall’abuso di ufficio in concorso per una Mazda Cx3, secondo l’accusa comprata con optional di lusso scelti da Fabbiani e usata solo da lui.

Fabbiani e Pallai sono stati scagionati anche dalla truffa per le ipotizzate assenze nei turni e il presunto accudimento della figlia neonata nella sede del comando.

Non vi fu alcuna omessa denuncia di reato, secondo il collegio, a carico di Caggiati per gli illeciti addebitati al vicecomandante.

La difesa di Fabbiani, affidata agli avvocati Giulio Garuti e Gabriele Riatti, aveva preannunciato l’impugnazione per l’unica condanna pronunciata verso Fabbiani, sulla quale anche la Procura farà ricorso in Appello.