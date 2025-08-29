Fabbriceria esclusa. L’amarezza di Bazzani:: "Dimenticata la storia"

Ad aggiungere pepe alla conferenza stampa di presentazione della Giareda è stata anche l’amarezza di Carla Bazzani, storica attivista della Fabbriceria della Ghiara (nella foto sopra). Presente tra il pubblico la donna è intervenuta, visibilmente rattristata, per lamentare che: "Per la prima volta si inaugura la Giareda senza che la Fabbriceria sia invitata a parlare e senza che si parli del suo coinvolgimento. Il programma della festa è sicuramente molto bello, ma questa esclusione mi amareggia molto. Cerchiamo di non dimenticare, proprio perché si è parlato di un ritorno alla Giareda delle origini, che essa esiste perché c’è stato un miracolo, ed è stato questo miracolo a dare origine alla festa".

Colto abbastanza di sorpresa dalla doglianza della Bazzani – la quale, tra l’altro, nella presentazione dell’edizione 2024 illustrò proprio l’attività della Fabbriceria – il sindaco di Reggio, Marco Massari, ha tenuto a precisare che "l’importanza della Fabbriceria non viene certo dimenticata" ma "la necessità di modificare il regolamento della stessa ha portato a una serie di analisi e valutazioni che ci hanno portato ad agire in questo modo. Colgo anzi l’occasione per annunciare che a breve, probabilmente già a settembre, presenteremo il nuovo regolamento di questa commissione. Che riguarda una chiesa che, esempio quasi unico in Italia, è di proprietà pubblica". Una sottolineatura importante quella del primo cittadino dal momento che, proprio per adeguare il regolamento della Fabbriceria della Ghiara alle norme vigenti, è da parecchio tempo che non si provvede alla nomina dei membri della stessa. Mancanza segnalata anche dall’opposizione in consiglio comunale, a mezzo diverse interpellanze, ultima in ordine di tempo sul tema quella del 30 luglio, promossa dal capogruppo di Forza Italia in Sala del Tricolore, ed ex membro della Fabbriceria, Claudio Bassi.

L’organismo infatti consta di 7 componenti: 2 di diritto, il priore della comunità dei Servi di Maria e il direttore dei Musei Civici, e 5 nominati dal consiglio comunale. Questo perché la Basilica della Ghiara non è in capo alla Curia, ma al Comune di Reggio, fatta erigere dalla cittadinanza negli anni successivi al miracolo del piccolo Marchino. La Fabbriceria è un organo importante in quanto si occupa della manutenzione della Basilica, in particolare degli arredi sacri.

Gabriele Gallo