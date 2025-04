Fabbrico, fallisce il colpo notturno al bancomat

Fabbrico (Reggio Emilia), 2 aprile 2025 - Ennesimo colpo a un bancomat nella Bassa. La scorsa notte è toccato alla cassa continua della Banca popolare dell’Emilia Romagna, in centro a Fabbrico, dove verso le tre è scattato l’allarme quando la vigilanza privata si è accorta degli evidenti segni di scasso al bancomat. Sono intervenuti anche i carabinieri di Fabbrico per le prime indagini, con i malviventi che erano già riusciti a fuggire, ma a mani vuote, senza arrivare al contenitore blindato con i soldi. Non ne hanno avuto il tempo. Alla banca di via XXV Aprile sono stati effettuati gli accertamenti utili all’avvio delle indagini. I ladri hanno usato attrezzi da scasso, ma stavolta senza materiale esplodente, come invece era accaduto nei giorni scorsi al bancomat di un istituto di credito in centro a Luzzara. Gli autori del tentato furto sono fuggiti quando è scattato l’allarme, che ha fatto intervenire vigilanza privata e carabinieri. Già in passato lo stesso bancomat era stato preso di mira dai ladri con il sistema dell’esplosivo. Un episodio avvenuto quasi sei anni fa, che aveva provocato danni piuttosto seri alle strutture.