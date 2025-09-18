Fabbrico, indagine sull'allevamento dei tacchini

Fabbrico (Reggio Emilia), 18 settembre 2025 - E’ in corso un’inchiesta dei carabinieri del nucleo forestale sul progetto legato all’allevamento di tacchini attuato da una impresa bresciana in via Bonifica a Fabbrico, nelle campagne al confine con Villanova di Reggiolo e Rolo. L’area è stata posta preventivamente sotto sequestro. Un progetto fortemente contestato già lo scorso anno dai cittadini, e non proprio benvisto neppure dalle amministrazioni pubbliche locali, ma alla fine autorizzato da Arpae e dagli altri organi di controllo, in quanto senza elementi di irregolarità al momento delle verifiche preliminari. Ma ora qualcosa deve essere accaduto. Ieri c’è stato un via vai di carabinieri in municipio a Fabbrico. E questo, forse per evitare possibili ipotesi sbagliate tra i cittadini, ha spinto il Comune a diffondere la notizia sulla pagina social dell’ente pubblico, spiegando che la presenza dei militari nel palazzo comunale era legata all’acquisizione della documentazione tecnica sull’autorizzazione dell'impianto della ditta Gobbi e Frattini di via Bonifica. Un atto inerente le procedure, al quale – aggiungono dal municipio - il nostro ufficio tecnico ha fornito tutta la collaborazione. Massimo riserbo, invece, sulla natura degli accertamenti. Nessuna altra spiegazione. Anche se i cittadini desiderano sapere al più presto di cosa si tratta, soprattutto per i timori che sono emersi da subito, già lo scorso anno, quando il progetto è emerso in modo lampante, prevedendo tre capannoni per una superficie di ottomila mq destinati ad allevamento intensivo di tacchini, la cui attività preoccupa i cittadini, in particolare per gli effetti che potrebbe avere sul territorio.