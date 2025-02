Fabbrico, la battaglia fa 80 anni

Domani è festa ‘patronale’ a Fabbrico, come ogni anno, nel ricordo della Battaglia del 27 febbraio di 80 anni fa. Dopo l’armistizio e durante l’occupazione tedesca, la popolazione di Fabbrico, "unanime nella resistenza, solidale con le formazioni partigiane, costante nelle dure rappresaglie, dava bella prova di devozione alla patria ed agli ideali di libertà".

E domani si ricorda quel momento con il consueto programma, che prevede alle 10 la partenza da via Roma del corteo diretto ai monumenti ai Caduti di piazza Vittorio Veneto e via Pozzi, con ritorno in via Roma. Alle 11,15 davanti al municipio l’orazione ufficiale di Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale alla Corte di Cassazione. Alle 12,30 il pranzo della Resistenza alla mensa ‘Il Falcone’ di via I Maggio. La ricorrenza è stata preceduta da una serie di eventi pubblici che hanno coinvolto popolazione e studenti. Nei giorni scorsi si è svolto un laboratorio della Memoria concluso con il racconto del monumento alla staffetta partigiana, dedicato alle 37 staffette fabbricesi ma anche a tutti i giovani chiamati a essere dei costruttori di pace e di un futuro migliore. Alla cerimonia di domattina non mancherà la delegazione del Centro Studi Italia e dell’Unione Combattenti della Rsi, presente a Villa Ferretti, dalle 10 alle 12, ‘per rendere omaggio ai militari italiani caduti nello scontro del 27 febbraio 1945’.

"L’iniziativa – precisano da Centro Studi Italia e Anvg – si svolge come sempre nello spirito della riconciliazione nazionale".

Antonio Lecci