Fabbrico, ladre nella casa dove fanno le pulizie

Fabbrico (Reggio Emilia), 16 gennaio 2024 - Erano incaricate di svolgere lavori di pulizia domestica. Ma in assenza del proprietario, due donne di 31 e 47 anni ne avrebbero approfittato per portarsi via attrezzature agricole per un valore di 700 euro, oltre a 400 euro in denaro. Scoperte, le due donne sono state denunciate per furto in abitazione. Sono stati i carabinieri della caserma di Fabbrico a occuparsi delle indagini, avviate dopo che la scorsa primavera un uomo di 66 anni ha denunciato l’ammanco di attrezzature e denaro dall’abitazione. Il tutto dopo che in casa erano state a lavorare due donne, contattate attraverso un’agenzia per svolgere pulizie domestiche. Il proprietario si era allontanato e al ritorno, a lavoro concluso, ha pagato le due donne con 450 euro. Solo più tardi si è accorto dell’ammanco di denaro da un vaso e degli attrezzi agricoli. Immediati i sospetti sulle due collaboratrici domestiche, una delle quali risulterebbe già gravata da precedenti per furto. Le successive indagini hanno portato alla denuncia delle due donne, di cui solo ora, a mesi di distanza, è stata ufficializzata la notizia da parte delle autorità.