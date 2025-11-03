Fabbrico, lei fuma e lui la perseguita

Fabbrico (Reggio Emilia), 3 novembre 2025 – Ossessionato dal fatto che la compagna fuma, un uomo di 41 anni avrebbe attuato un comportamento ossessivo e minaccioso verso di lei, tanto da far scattare il provvedimento di divieto di avvicinamento con il controllo affidato al braccialetto elettronico. Era da settembre che la situazione andava avanti. Con l’ossessione contro il fumo, l’uomo avrebbe attuato comportamenti aggressivi, tanto da provocare alla vittima uno stato d’ansia e di paura. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Fabbrico, arrivando alla convinzione della necessità di un provvedimento cautelare da codice rosso, abbinato alla denuncia per atti persecutori. Per il 41enne è scattata la misura del divieto di avvicinamento alla vittima, e ai suoi stretti congiunti, con divieto di avvicinarsi all'abitazione della donna e ai luoghi dalla lei frequentati, mantenendo una distanza di almeno un chilometro e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la compagna.