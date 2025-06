Fabbrico, perseguita la sua ex, denunciato e allontanato

Fabbrico (Reggio Emilia), 4 giugno 2025 – Non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la sua ex compagna, e lui, un uomo di 23 anni, avrebbe iniziato a molestarla e a minacciarla di morte, controllando in maniera ossessiva i suoi spostamenti e le sue amicizie, pedinandola ovunque, tempestandola di messaggi e telefonate, arrivando a inviarle mail con minacce di morte anche per i suoi familiari, nonostante fosse in regime di arresti domiciliari per altra causa. “Se vengo lì non sai cosa ti faccio? Faccio partire la guerra”, “Esci dalla tana ti aspettiamo”, “A casa ho una pistola e non ho paura di usarla”, “non sarai mai più felice con nessuno finché io sono in vita”, il tenore di frasi e messaggi rivolti alla vittima.. Una situazione che ha provocato preoccupazione e stato d’ansia nella donna, che alla fine ha raccontato tutto ai carabinieri della caserma di Fabbrico, arrivati alla denuncia del 23enne, abitante a Carpi e domiciliato a Rolo, per atti persecutori aggravati. E ora si aggiunge anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, dalla quale deve restare lontano almeno 500 metri, con ulteriore divieto di comunicare con lei in qualunque modo, anche attraverso altre persone. Il tutto con controllo affidato al braccialetto elettronico.