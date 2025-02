Fabbrico, quarantenni aggrediti da gruppo di giovani

Fabbrico (Reggio Emilia), 23 febbraio 2025 – Due uomni di 40 e 43 anni di età sono rimasti feriti, in modo non grave, in seguito a un’aggressione ad opera di un gruppetto di 4-5 giovani (alcuni pare di origine straniera), avvenuta poco prima delle 20 in via Matteotti, in centro a Fabbrico. Secondo quando ricostruito dai carabinieri in base alle prime testimonianze raccolte sul posto, pare che il diverbio sia nato da futili motivi, forse riconducibili a sguardi mal interpretati che avrebbero innescato una discussione, inizialmente verbale ma poi degenerata rapidamente in aggressione fisica. I due uomini sono stati colpiti con calci e pugni, riportando lievi contusioni medicate in ospedale a Guastalla, dove sono stati accompagnati in ambulanza. Per loro non si registrano conseguenze di rilievo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare subito le indagini utili a ricostruire quanto accaduto, ma soprattutto a identificare gli autori dell’aggressione violenta.