Fabbrico, ruba auto d'epoca e viene denunciato

I carabinieri alla casa padronale a Fabbrico

Fabbrico (Reggio Emilia), 17 marzo 2023 - I carabinieri della caserma di Fabbrico hanno denunciato un uomo di 45 anni, residente a Reggiolo, accusato di furto aggravato e continuato di auto d’epoca, del valore complessivo di circa 50 mila euro. Le indagini sono partite dal furto di quattro vetture d’epoca da una casa padronale situata alla periferia di Fabbrico, disabitata da alcuni mesi. Risultava il furto delle vetture, ma anche la sostituzione di alcuni lucchetti della storica abitazione. Le indagini hanno permesso di recuperare le quattro vetture, una delle quali risultava essere già stata venduta attraverso un sito internet, con il compratore risultato estraneo a ogni tipo di reato. I proprietari della casa padronale, che risiedono a Reggio, accortisi del furto, hanno sporto denuncia ai carabinieri di Fabbrico. Il 45enne abitante a Reggiolo probabilmente conosceva i luoghi e sapeva che avrebbe potuto agire indisturbato proprio per l’assenza prolungata dei proprietari dall’edificio. Sono in corso ulteriori indagini per capire la dinamica dei fatti, oltre al particolare dei lucchetti, sostituiti forse per non insospettire i proprietari in caso di sopralluogo.