Fabio Banfo rievoca la tragedia del piccolo Alfredino

"L’Italia in fondo a un pozzo" torna" a Reggio oggi alle 21 e domani alle 19 alle Officine Creative. Il monologo, scritto e interpretato da Fabio Banfo (foto). Quando Alfredino Rampi finì dentro a un pozzo artesiano nella campagna di Vermicino, tutta l’Italia sprofondò con lui. La diretta tv durò 60 ore e fu un avvitarsi di speranze e delusioni, soluzioni grossolane e fallimenti. Fino al tragico epilogo, la mattina del 13 giugno. "Sono nato nello stesso anno di Alfredino - racconta Fabio Banfo - Il 1975. Ho cercato di trattare questa vicenda con la massima sensibilità, partendo dalla mia identificazione di bambino e dall’idea che, se non fosse caduto in quel pozzo, Alfredino avrebbe fatto un cammino parallelo al mio, ascoltando la stessa musica, vivendo le stesse esperienze. Ho cercato di riportarlo in vita, attraverso di me, con me".