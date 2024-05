Fabio Beltrami morto a 90 anni. Vasto cordoglio

Vasto cordoglio a Guastalla e non solo per la scomparsa di Fabio Beltrami. Aveva 90 anni e in passato era stato a lungo impegnato nel settore del commercio delle auto, titolare di una avviatissima concessionaria con sede a Guastalla, in via Cisa Ligure, diventata per molti anni un punto di riferimento per il mercato dell’automobile a Guastalla e nella Bassa. Fabio Beltrami lascia nel lutto la moglie Lina, i figli Daniela con Luca e Stefano con Simona, oltre ai nipoti e altri parenti. Persona distinta, dai modi cordiali, aveva avviato e sviluppato un’azienda conosciuta anche al di fuori dei confini locali. Da tempo era in pensione.

I funerali – affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli – sono fissati per martedì 21 maggio alle 9.45, partendo dalla Casa funeraria Città di Guastalla di via Oldella per il duomo guastallese, poi a Mantova in attesa di cremazione. Il rosario viene recitato stasera alle 18 alla Casa fnuneraria.

La famiglia ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento al dottor Lorenzo Gardini e al tutto il personale del Sid, il Servizio infermieristico domiciliare, per le cure prestate.

Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.