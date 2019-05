Reggio Emilia, 9 maggio 2019 - «Fabio l’ho visto lunedì. Era qui in palestra che si allenava con noi. Quando ho saputo dell’incidente non riuscivo a crederci. Per noi la sua morte è stato un colpo al cuore». Andrea Brunazzi, che con il papà Giovanni gestisce la storica palestra Brunazzi di via Caduti delle Reggiane, Fabio Ferrari lo conosceva bene. «Era un ragazzo splendido, educato, gentile, sempre pronto ad aiutare gli altri. Lo conoscevamo benissimo perché anche suo nonno era un nostro cliente e proprio lui lo ha portato qui due anni fa», racconta Andrea visibilmente commosso per quanto accaduto al giovane diciottenne.

Fabio, infatti, l’altro giorno è morto sull’autostrada della Cisa, schiantandosi frontalmente contro un camion, mentre era a bordo della sua moto, diretto a Carrara, con il papà che lo seguiva in macchina. La notizia, l’altro giorno, è subito arrivata anche in città con gli amici e i conoscenti di Fabio che sono rimasti sgomenti per quanto accaduto. «La sua morte è stata un duro colpo per noi, perché qui non si è un numero, ma siamo una piccola famiglia e ci si affeziona – racconta Brunazzi –. Anche stamattina (ieri; ndr) non si parla di altro purtroppo. Era un ragazzo educato, bravissimo, un esempio da seguire. Io e mio padre Giovanni abbiamo solo parole di stima per lui e la famiglia».

Brunazzi, allora, ricorda anche la grande passione di Fabio per le moto. «Qui era stimato e gli volevamo tutti bene. Parlava spesso della sua passione per le moto, sapevamo tutti quanto le amasse – ricorda Brunazzi –. Quando arrivava qualcuno con una moto nuova era il primo che voleva vederla e rimanevamo stupiti del fatto che ne sapesse elencare tutte le caratteristiche. Le moto erano il suo mondo. Gli brillavano gli occhi quando ne vedeva una».

Andrea che Giovanni Brunazzi, così come i compagni di classe di Fabio, inoltre, hanno intenzione di partecipare al funerale del giovane, che si terrà sabato, con un’iniziativa per ricordarlo. «Sicuramente ai funerali saremo presenti – dice Andrea –. Vedremo cosa fare». Gli amici di scuola, invece, al microfono di Telereggio, hanno annunciato «una raccolta fondi a base volontaria e tutto il ricavato sarà utilizzato per una corona di fiori da portare durante la cerimonia funebre».