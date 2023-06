Fabio Storchi: "La musica, un collante E l’Emilia fa la differenza in fatto di solidarietà"

(Segue dalla prima) Mi riferisco alla bellissima serata, quella di sabato, con un tempo meteorologico ottimale e una perfetta organizzazione. La musica è un collante: tutti noi siamo invitati ad ascoltare le note di canzoni che fanno parte del nostro passato o, a cui ci siamo affezionai di recente. Viviamo di emozioni e la musica è un viatico per emozionarci. Arriva nelle profondità degli animi e consente anche un effetto catartico. Cantare sulle note conosciute alleggerisce pene e i dolori. In un mondo, quello attuale, in cui, sempre di più, le persone soffrono l’incertezza del futuro e la condizione di precarietà del presente, partecipare ad eventi musicali, come il Concertone, non può che fare bene. Ancora una volta l’Emilia ha fatto la differenza in fatto di solidarietà e generosità. La musica di qualità ed i cantanti che si sono esibiti, molti dei quali della nostra Regione, consentiranno di aiutare le popolazioni alluvionate. I grandi eventi musicali ed i luoghi come l’Rcf Arena, rappresentano un modus per scoprire la forza di un popolo, anche nelle situazioni più difficili. “Fare insieme” in questi frangenti di difficoltà è un esempio di lungimiranza e generosità verso chi è stato colpito dalla tragedia dell’alluvione e deve affrontare il duro tempo della ricostruzione.

Fabio Storchi

(socio di C. Volo, già presidente Unidustria)