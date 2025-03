Faccia a faccia con Daniel Craig

Sono aperte le prevendite al cinema Rosebud (in cassa e online) per di "Queer", il nuovo film di Luca Guadagnino, in programma sabato 29 marzo alle 21 in collegamento in diretta con il regista e l’attore protagonista, Daniel Craig. Presentato in concorso ufficiale alla Mostra di Venezia, in "Queer" Daniel Craig e Drew Starkey regalano due interpretazioni straordinarie, portando in scena una storia d’amore universale. Nella Città del Messico dei primi anni Cinquanta, l’americano William Lee vaga da un bar all’altro alla ricerca di uomini da portarsi a letto, nel frattempo facendo ampio uso di droghe e alcool. Nonostante un ristretto gruppo di conoscenze abituali, che comprendono il fidato amico Joe, Lee è alla ricerca di qualcosa che questi incontri occasionali non possono dargli. Un giorno però si imbatte per strada in Eugene, giovane e bello, forse gay, forse no. I due si imbarcano in una frequentazione che li porterà anche alla ricerca di una pianta, lo Yage, in grado di stimolare le abilità telepatiche. Luca Guadagnino ha basato il suo nuovo progetto cinematografico - le cui riprese si sono svolte a Cinecittà tra l’aprile e il giugno del 2023 - basando la sceneggiatura sul romanzo "Checca", scritto dallo scrittore e saggista statunitense William S. Burroughs nel 1985. Daniel Craig è noto per aver interpretato James Bond in cinque pellicole, tra il 2006 e il 2021. Per l’interpretazione in "Queer" ha ricevuto la candidatura al Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, al Critics’ Choice Award al miglior attore e allo Screen Actors Guild Award per il miglior attore cinematografico.

Stella Bonfrisco