"Facciamo decine di chilometri per una visita specialistica"

"A Scandiano siamo costretti a fare decine di chilometri per una visita specialistica o un esame diagnostico".

A segnalarlo è l’ex consigliere comunale di minoranza Angelo Santoro.

L’ex candidato sindaco negli ultimi anni è spesso intervenuto sul tema della sanità e ospedale Magati.

Per Santoro il "problema nasce quando esci dall’ambulatorio medico e ti ritrovi con la ricetta per una visita specialistica. Da quel momento inizia la via crucis prima di ottenere l’appuntamento presso i centri Cup che ti prospettano la possibilità di fare la visita prescritta nel raggio di decine di chilometri: da Castelnovo Monti a Guastalla fino a Cavriago. Non è possibile che pazienti di tutte le età vadano a cercare la prenotazione di un esame su tutta la provincia", incalza.

Per Santoro bisogna realizzare percorsi per la presa in carico delle "persone con diverse patologie nella stessa sede. A Scandiano – aggiunge – c’è rimasto ben poco perché ad esempio se vuoi fare un ‘holter’ non è possibile in quanto la cardiologia è morta e sepolta e se non hai di che pagare sei costretto a girare come un pacco postale. Una riflessione che svela il successo di quella sanità privata la quale sembra essere avvantaggiata da un sistema pubblico che ha molte lacune".

L’ex consigliere comunale Angelo Santoro sostiene infine che in questo "incomprensibile girovagare di medici e pazienti non si capisce perché un utente di Scandiano debba andare a Castelnovo Monti e uno di Castelnovo debba venire a Scandiano magari per farsi visitare dallo stesso professionista. Questo spinge tutti noi a fare due conti e in molti casi ritenere più conveniente farci visitare privatamente".

m. b.