"Facciamo il centro medico all’ex Maki Pub"

L’ex sede del Maki Pub, di proprietà del Comune di Bagnolo, doveva diventare lo spazio destinato al nuovo Centro per le famiglie dell’Unione Terra di Mezzo. Poi, con la scelta di realizzare il Centro per le famiglie a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, l’ex Maki Pub rischia di restare a lungo inutilizzato.

Sull’argomento intervengono i consiglieri di opposizione dei gruppi Bagnolo Bene Comune e SiAmo Bagnolo: "Dopo il fallimento del progetto del Centro per famiglie a Bagnolo – dicono i consiglieri – occorre riprogettare il futuro di quell’immobile, nell’ottica di una visione organica dei beni pubblici già esistenti. Il piano triennale delle opere pubbliche indica per il 2023 la realizzazione di un centro medico in una struttura ora fatiscente vicino alla casa protetta Il Giardino. Noi proponiamo di ripensare la collocazione del centro medico, considerando l’opportunità certamente meno costosa offerta dall’edificio dell’ex Maki Pub, facilmente accessibile, già privo di barriere architettoniche.

Per quanto riguarda il futuro della struttura da recuperare vicino alla residenza Il Giardino, si potrebbe invece valutare il trasferimento della sede di polizia locale, i cui attuali locali sono attigui al Maki Pub e potrebbero a loro volta essere funzionali all’ipotesi del centro medico. In alternativa, l’altra ipotesi è il ritorno alla destinazione originaria del Maki Pub: si potrebbe anche riproporlo come luogo di ritrovo per i giovani, bar e punto ristoro, sede per iniziative pubbliche e piccoli concerti, magari sala prove per gruppi musicali".