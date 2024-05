Facciamo ’Quattro passi per Reggio’

’Quattro passi per Reggio’ è il nuovo volume di Massimo Mussini (già docente di storia dell’arte moderna ateneo Parma), che spiega quali sono le bellezze della Reggio storica entro le mura. Un luogo del cuore per Mussini, il libro (editore Corsiero) viene presentato domenica alle 18 a Cortogno di Casina.

Cosa ha messo in risalto?

"Non mi interessava fare una guida turistica. Ho deciso di raccontare il rapporto personale fra me e la città, perché l’interesse per la storia dell’arte, il mio campo di attività professionale, è nato e si è sviluppato a Reggio. Il testo mi è uscito di getto, seguendo i ricordi dall’infanzia ad oggi, senza preoccuparmi di dare un ordine rigorosamente storico e topografico alla mia ‘passeggiata mentale’".

Come si visita Reggio?

"Chi vuole andare a zonzo per la città, deve provare a farlo alla stessa mia maniera, seguendo i propri interessi e la propria memoria, controllando poi sul testo in che modo ha compreso quanto visto oppure se gli sono sfuggiti alcuni aspetti o, ancora, se la curiosità lo ha invogliato a saperne di più e a cercare altre notizie sui libri. Quanto ho raccontato non intende fornire una classifica delle cose rilevanti di Reggio, ma mostrare quali suoi aspetti mi hanno maggiormente impegnato nella ricerca storica, perché mi hanno incuriosito e perché sono stato coinvolto per ragioni professionali nella loro conoscenza".

I luoghi più amati?

"La scoperta del battistero medievale sotto la veste quattrocentesca e ottocentesca. Una ricerca durata diversi anni, per la quale ho lavorato con studenti nello scavo archeologico, giungendo alla scoperta di un edificio inaspettato, terminato intorno al 1140 e dalla struttura inconsueta. Un altro insieme architettonico che mi ha dato grande soddisfazione è stata la possibilità di ricostruire la forma del convento di San Domenico, costruito fra 1223-1225 e ampliato tra Quattrocento e Ottocento, riscoprendo le singole parti ancora ben conservate".

Aneddoti e storie che il largo pubblico non conosce...

"Ad esempio, le due statue di Ariosto e Boiardo, oggetto più volte di polemiche sulla loro collocazione attuale. Precisando la storia e le ragioni dei loro spostamenti, attraverso la documentazione da me rinvenuta, ho cercato di far comprendere che non c’è spazio al desiderio di una ricollocazione nel luogo originario di destinazione".

Quello che ritiene più importante e caratterizzante?

"Non posso suggerire quali parti di Reggio si debbano assolutamente conoscere. Non ho parlato dell’intera città, pur avendo la possibilità e le conoscenze per farlo. Il mio intento è di suggerire un modo più avventuroso e, perché no, anche più divertente, di scoprire il luogo in cui si abita, mettendo in moto la capacità di guardare e di porsi domande sul significato delle tracce lasciate da chi ci ha preceduto nel camminare per gli stessi luoghi".