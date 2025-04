"Facciamo spazio": si parla di futuro ai Chiostri di San Pietro con docenti e imprenditori

Oggi alle 18,30 al laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, si svolge un nuovo appuntamento di "Facciamo spazio", rassegna per accompagnare al Festival europeo Placemaking Week Europe 2025. Il tema del giorno è "Si vive bene in una città media?" per approfondire vantaggi, sfide e prospettive del vivere in una città media. Mobilità, lavoro, cultura e relazioni sociali: è davvero il posto ideale per conciliare tutto? Relatori il prof. Giulio Buciuni e gli imprenditori Caroline Caporossi (foto) Nicola Bigi. Ingresso libero.