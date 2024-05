Facciata del teatro Asioli, riqualificazione quasi conclusa

Si è quasi conclusa la riqualificazione della facciata del teatro Asioli di Correggio, nell’ambito di un intervento che comprende l’efficientamento energetico degli impianti e innovazione tecnologica, con notevoli benefici alla gestione della struttura e alle sue potenzialità, per un costo totale di oltre mezzo milione di euro. A gennaio sono stati avviati i lavori, che dovrebbero completarsi entro fine primavera. Ora la facciata del teatro si presenta completamente rinnovata, mentre sono in corsi alcuni interventi di rifinitura e di decoro ad alcune parti esterne dell’edificio pubblico. Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, il teatro è destinato a essere completamente cablato con rete in fibra ottica e dotato di una rete wi-fi, consentendo a tutti gli spettatori di collegarsi a internet, eliminando completamente gli opuscoli cartacei in sala (che saranno scaricabili tramite qr-code), di dematerializzare i biglietti, e alle compagnie di collegarsi a una rete internet più performante. Sarà inoltre creato un impianto di connessione digitale palco-regia, oltre a una dotazione di nuovi mixer luci e audio per garantire una migliore qualità di resa tecnica.