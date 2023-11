"Faccio ancora il medico, ma senza telefono"

Eclatante l’"addio" alla professione di medico di base, avvenuta la scorsa estate con la simbolica distruzione del telefono dell’ambulatorio al momento di andare in pensione, durante una festa di saluto con gran parte dei suoi pazienti.

Il dottor Ugo Gaiani, di Guastalla, aveva giustificato quel gesto con l’esasperazione dovuta a continue telefonate, carichi burocratici, assenza di tranquillità e serenità…

Per Gaiani in molti avevano pensato a un abbandono completo della professione di medico, a un distacco completo dalla professione che ha svolto per ben 35 anni. Ma non è così. Il dottor Gaiani continua la sua missione di medico, ma solo nel campo delle cure palliative.

Si tratta di un’attività che il professionista guastallese ha svolto a lungo anche in passato, conciliando questa esperienza con la medicina di base. "Mi occupo di cure palliative in un hospice, ma lavoro con i miei tempi, senza il telefono che suona in continuazione - ha detto Gaiani - Sul nostro territorio queste cure si svolgono al domicilio del paziente e in hospice, dove lavora un’équipe di medici di famiglia. Quando iniziai questa attività riscoprii cosa voleva dire per me essere un medico. Perché in quest’ambito il professionista fa cose che sono efficaci nel giro di poco e tiene relazioni con i pazienti e con le famiglie che danno un ritorno professionale e umano enorme. Qui mi sento davvero più medico".

Dunque, un impegno più a "tempo pieno" nelle cure palliative per il dottor Gaiani, non più alle prese con l’incubo delle continue telefonate ricevute in ogni momento della giornata e perfino oltre il normale orario di lavoro.

La distruzione del telefono dell’ambulatorio – di cui il Carlino ha dato per primo la notizia con il resoconto della festa di pensionamento – non era stato un gesto casuale. "Il mio modo di lavorare è stato sempre diverso. Nelle comunicazioni con i pazienti – dice Gaiani – ho sempre usato il telefono fisso con segreteria telefonica, quello che poi ho distrutto, mai il cellulare. I pazienti mi lasciavano messaggi, in media 4050 al giorno, li ascoltavo e li chiamavo uno per uno. Trecento minuti al giorno, cinque ore di telefonate e un’ora per le mail. E questo capitava cinque giorni a settimana. Fortunatamente non ero abituato a usare Whatsapp".

Una situazione che, alla lunga, è diventata fortemente stressante". Per questo la decisione di andare anzitempo in pensione, a 66 anni invece dei 69 previsti. "Quel gesto eclatante – confida il medico – è nato per scherzo, prima di un brindisi con gli amici, fatto per me, non certo perché diventasse mediatico come poi è diventato. Ma di sicuro nasceva dall’esasperazione per il modo in cui si era trasformato il lavoro con gli assistiti".

"Subito - chiude il dottor Gaiani - credevo che l’aumento delle chiamate fosse l’effetto dell’emergenza Covid. Poi ho scoperto che, anche dopo l’emergenza, la situazione non cambiava.In alcuni momenti della giornata non facevo in tempo a mettere giù la cornetta che il telefono suonava ancora…".

