"Faccio l’impagliatrice, intreccio i ricordi"

Queste giornate, tra le più torride dell’anno, che inducono la maggior parte verso il mare o i monti, risultano essere tra quelle più operose per le giornate di Katia Sassi. Artigiana di Montecchio Emilia (1984), super chioma rossa, Katia è stata recentemente ospite di Alessandro Greco a Uno Mattina Estate. La trasmissione le ha dedicato una finestra in cui lei ha raccontato una passione poi diventata lavoro: impagliare sedie. Ma non erano questi, all’inizio, i piani. Dopo il Liceo scientifico e una prima professione da impiegata, Katia si è trovata all’improvviso al bivio. La ditta per la quale lavorava ha chiuso. E allora per lei si è aperto un momento di riflessione nelle ultime fasi della pandemia, un momento di speranza dopo una parentesi lunga e dolorosa per tutti. E’ in quel tempo ancora sospeso che Katia Sassi prende la decisione che cambia il destino: rendere il suo hobby un mestiere.

Katia, precisamente quando ha compiuto il salto da amatoriale a professionale? "A inizio 2022, ma è una passione che dura almeno da tredici anni". Da chi ha ereditato questo interesse? "Da mio padre, per il quale è sempre stato solo un hobby. È un operaio, con una profonda passione per l’impagliatura, a cui si dedica da oltre trent’anni. Tiene anche corsi con le Pro loco di paesi nella zona. Io ho imparato da lui: mi portava alle fiere, alle dimostrazioni di impagliatura. Poi ho aperto la partita Iva da artigiana".

Voleva farlo diventare un lavoro da subito? "Assolutamente no, sinceramente non ero interessata a questo. Poi, piano piano, sotto spinta di mio padre ho iniziato a impagliare e da cosa è nata cosa. Negli anni, vedendo il riscontro da parte delle persone e un crescente interesse, ho preso coraggio e ora eccomi qui". Quali le tipologie dei suoi clienti? "Il novanta per cento della clientela è privata. Persone che hanno seggiole in casa che vogliono restaurare e me le portano. Solamente un dieci per cento è costituito da antiquari o immobiliari, ma si tratta di intermediari con il cliente".

Come avviene il lavoro di impagliatura? "Lavoro soltanto con materiali naturali, ossia erba palustre, carice. L’ottanta per cento del mio lavoro è sulla paglia di Vienna, il cordino in cellulosa. Non utilizzo pvc né materiali plastici. Mi dà molta soddisfazione vedere l’interesse della gente. ’Ah, una donna giovane che fa questo mestiere’, mi dicono. C’è orgoglio, ma anche applicazione. In testa ho già ben definito il progetto, e quando il cliente viene a ritirare la sedia spesso rimane sorpreso. Contento perché vede i ricordi di famiglia, la sedia della nonna o quella che usava da piccolo riprendere vita".

E un valore aggiunto... "Sì, accorgermi di stare creando qualcosa. Lavorare con le mani è un po’ come meditare, io penso". Come vanno gli affari? "Molto bene, ammetto. Al mio laboratorio arrivano tante commesse, anche questo periodo di esodo estivo".