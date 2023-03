"Faccio saltare il treno" Un 24enne esasperato dalle attese al casello minaccia il Comune

di Francesca Chilloni

Minaccia tramite una mail fasulla di far saltare per aria il treno della Reggio-Ciano.

Motivo? L’esasperazione per i lunghi tempi di attesa davanti alle sbarre abbassate del casello ferroviario in cui incappava per andare a lavorare in auto. Non gli è però bastato un complesso piano per rendersi anonimo nel mandare le minacce tramite un falso indirizzo mail al Comune di Bibbiano: i carabinieri del nucleo investigativo sono riusciti a tracciarlo ed identificarlo.

Si tratta di un 24enne reggiano, ora denunciato per reati gravissimi: procurato allarme, pubblica intimidazione e sostituzione di persona aggravata.

I documenti dell’inchiesta sono ora al vaglio della Procura.

Un lavoratore sicuramente zelante e carente di serenità mentale, il 24enne, che è riuscito a elaborare un sofisticato sistema per rendersi anonimo e spedire una email all’amministrazione comunale di Bibbiano che per scongiurare l’attentato avrebbe dovuto operare per ridurre le tempistiche di attesa dei passaggi a livello presenti lungo la tratta.

Il giovane ha creato una fake-mail intestata a una donna, realmente esistente (si è poi scoperto che il nome e cognome appartenevano a una inconsapevole collega di lavoro dell’indagato). Ha quindi utilizzato un programma informatico anonimizzatore per inviarla al Comune tramite la sua linea di telefono mobile; si tratta di un tool che viene usato spesso per navigare con cattivi propositi nel dark web senza essere tracciati, che elimina i cookie, nascondendo l’indirizzo Ip e altri dati che normalmente si sparpagliano nel corso di una sessione di navigazione.

La lettera ha suscitato ovviamente molto allarme tra le forze dell’ordine e degli enti pubblici, tanto è che il municipio di Bibbiano ha subito allertato i carabinieri di Reggio che sono intervenuti tramite il nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dalla procura diretta da Calogero Gaetano Paci.

Non escludendo alcuna pista, anche di natura eversivo-terroristica, in parallelo si è riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia per "adottare idonee misure preventive finalizzate a scongiurare l’eventuale attuazione della minaccia" cioè l’attentato.

I carabinieri si sono mossi con indagini tradizionali (la mail era intestata all’ignara collega del giovane) e telematiche, che hanno consentito di risalire all’indirizzo Ip e quindi al 24enne. A quel punto i militari lo hanno raggiunto a casa e hanno proceduto al sequestro sia del suo smartphone che del suo pc.

uomo, vistosi scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità sostenendo di aver agito per esasperazione. La procura ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e ora l’iter giudiziario procede.

Nessuna attività eversiva dunque dietro alla minaccia di far saltare il treno, ma solo una rabbia irrazionale che gli è costata la denuncia a piede libero alla procura per reati gravissimi. L’amministrazione comunale di Bibbiano per ora non commenta.