Faceva il pieno coi soldi pubblici

di Alessandra Codeluppi

Ha ammesso gli addebiti, mostrato piena collaborazione con gli inquirenti, infine concordato la pena con il pubblico ministero Marco Marano. Lui, un 57enne residente nel comune di Ventasso, era stato arrestato per peculato: secondo quanto ricostruito dalla pubblica accusa, aveva usato le carte carburante della Provincia per rifornire sé stesso per motivi estranei al suo lavoro, al servizio dell’ente pubblico.

I carabinieri di Castelnovo Monti e Ramiseto avevano notato una serie di movimenti anomali sulle card; poi l’uomo era stato sorpreso nel pomeriggio del 30 dicembre mentre faceva il pieno e aveva con sé quattro taniche da 20 litri: una decina di altri contenitori pieni di gasolio erano stati poi trovati nel suo garage.

Attraverso l’analisi della videosorveglianza del distributore, sono stati documentati altri analoghi prelievi avvenuti in passato. I rifornimenti contestati, avvenuti a Cervarezza da fine febbraio 2022 alla data dell’arresto, riguardavano un totale di tremila litri di carburante, da lui pagati usando le carte della Provincia per un valore di 5.400 euro. Come incaricato di pubblico servizio per il Centro operativo stradale di Ventasso – posto sotto la direzione del servizio Infrastrutture della Provincia – era autorizzato a usare le card solo per fare il pieno ai mezzi usati per lavoro: invece, stando alle risultanze investigative, lui aveva fatto rifornimento ai propri veicoli e riempito taniche a uso personale.

Licenziato dalla Provincia, il 56enne ha voluto dare un segno di ravvedimento: ha chiesto scusa, ha risarcito l’ente pubblico con 6.500 euro e ha collaborato fin dall’inizio con gli investigatori, ammettendo anche condotte antecedenti alla denuncia. Assistito dall’avvocato Floriano Nuzzi, l’uomo ha deciso di patteggiare: comparso ieri davanti al giudice Silvia Guareschi, in accordo con il pm Marano, ha concordato 2 anni con la sospensione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche e di aver risarcito la Provincia prima dell’inizio del procedimento. Dopo il licenziamento dall’istituzione pubblica non si è opposto e ha deciso di voltare pagina andando a lavorare in una ditta privata.