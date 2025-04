Faceva jogging. Pestata e stuprata da un minorenne

È stata aggredita in pieno giorno mentre passeggiava o forse faceva jogging. Il suo aggressore, un minorenne straniero, l’ha affiancata in bicicletta, gettata a terra, picchiata selvaggiamente e violentata, probabilmente dopo averla trascinata in un casolare. E’ accaduto ieri mattina verso le 11 nei pressi di Tabina di Magreta, nel Modenese. Dopo la violenza, la donna - una 65enne della zona - ha trovato la forza di dare l’allarme. Sono intervenuti i carabinieri e il 118, la vittima è stata ricoverata d’urgenza. L’aggressore sarebbe stato individuato, risiede in una comunità di accoglienza.