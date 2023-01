"Facevamo il sugo con l’uva matura"

Non avevamo i giocattoli come ci sono ora. Vicino alla casa c’era l’aia che era uno spazio fatto di mattoni dove si metteva il grano a seccare e lì, noi bambine, ci trovavamo a giocare con delle ghiaie. Si giocava a ’cinque sassi’: prendevamo cinque sassi e li lanciavamo in aria uno, o due, o tre alla volta per poi riprenderli al volo. Avevamo 11 i campi vicino alla strada e quando invece c’era l’uva matura i grandi al pomeriggio dormivano e noi bambini dovevamo stare attenti che nessuno venisse a rubarla. Quando eravamo sicuri che nessuno ci controllasse noi ragazzi prendevamo l’uva matura e la schiacciavamo. Poi accendevamo il fuoco e facevamo il sugo. Da ’La cosa più bella del mondo è volersi bene’, autobiografia di Norma Casoli, a cura di Maria Adduce