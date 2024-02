Fagioli ha un nuovo amministratore delegato. È Fernando Bertoni

Fernando Bertoni è il nuovo amministratore delegato di Fagioli, azienda di Sant’Ilario tra i leader mondiali nei servizi logistici. Il manager arriva nel gruppo reggiano dopo un’esperienza ai vertici di Util Group, fornitore globale di soluzioni per automotive e altri segmenti industriali. Rocco Sabelli, presidente del Cda di Fagioli, sottolinea come il nuovo ad "apporta 30 anni di esperienza professionale maturata in tutto il mondo, che sarà fondamentale nella prossima fase di crescita ed eccellenza nel servizio". Bertoni (foto) dal canto suo garantisce che lavorerà per continuare a fornire "un servizio d’eccellenza incentrato su un alto contenuto tecnologico, fondamentale per supportare i clienti".