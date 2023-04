Fake news e truffe online: come difendersi

L’Auser Spi-Cgil sta facendo un ciclo di conferenze per riconoscere fake news e truffe online dal titolo "Resistere alla disinformazione si può". Alle tappe di Bagnolo, Fabbrico, Luzzara, Montecchio e Viano, fa seguito la sesta tappa a Castelnovo, in programma l’11 corrente (martedì dopo Pasqua) alle 16, presso il Centro Insieme (Via dei Partigiani, 16). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Università del sapere permanente "La Lanterna di Diogene". Info: 0522 300132.

s.b.