"Falcone fu vittima dei magistrati"

Ha riempito la sala delle adunanze dell’hotel Posta Claudio Martelli, tanto che Claudio Guidetti di ’Crea liberamente’ ha dovuto scusarsi: "Siete tantissimi, ci dispiace che dobbiate stare stretti e in piedi ma non ci aspettavamo un pubblico del genere". Dopo il saluto del sindaco Luca Vecchi, l’ex ministro della giustizia ha presentato il suo nuovo libro ‘Vita e persecuzione di Giovanni Falcone’. Martelli, che del Paese ha conosciuto alcune delle pagine peggiori, ha raccontato verità spietate: "Falcone è stato consegnato alla mafia dai suoi colleghi della magistratura.

Nell’88 stava conducendo in maniera straordinaria il maxiprocesso ed era pronto per diventare capo dell’ufficio istruttorio della procura di Palermo, ma il Csm lo bocciò e anzi gli antepose Antonino Meli che aveva lasciato finire in un nulla di fatto il processo per l’omicidio di Rocco Chinnici. Poi quando a Roma provammo a creare un pool nazionale antimafia arrivarono attacchi inauditi, l’allora direttore dell’associazione nazionale magistrati Raffaele Bertoni ci definì ‘un’ulteriore cupola mafiosa di cui il Paese non ha bisogno’. Era palese che ci volessero fermare, tanto che anche lui scrisse agli amici ‘Adesso potranno eseguire la mia condanna a morte, perché sanno che nemmeno i miei mi proteggeranno’". Sull’arresto di Matteo Messina Denaro Martelli è scettico: "Non voglio cadere nel vizio tutto italiano della dietrologia ma non mi fa né caldo né freddo, è archeologia. Avrei molte domande su questa cattura, non so se si è consegnato o rassegnato comunque i 30 anni di latitanza a due passi da casa dimostrano che lo Stato è ancora molto indietro nella lotta alla mafia".

Tommaso Vezzani