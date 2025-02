FalkGalileo, a Rubiera il successo vale il sorpasso

Cinque gli anticipi di ieri tra la Prima e la Terza categoria.

In Prima, girone B, pari tra Atletico Bibbiano Canossa (36) e Marzolara (34). Finisce 1-1: per i reggiani gol di Stradi al 14’, ma nel finale pareggio ospite, al minuto 80, con Dellapina. Si allunga a 15 la striscia di risultati utili di fila dell’Atletico, che ha perso l’ultima volta proprio col Marzolara, all’andata. Continua, così, la corsa per i playoff.

Nel girone C colpaccio della FalkGalileo (37) sul campo della Rubierese (36). Un uno a zero che vale anche il sorpasso in classifica e un momentaneo piazzamento nei playoff: il gol è del solito Attolini al 46’. Non un gran momento per i ragazzi di Rubiera, ora reduci da quattro gare senza vittorie e da due sconfitte consecutive. Scendiamo in Seconda categoria.

Nel gruppo D solo 1-1 tra Virtus Calerno (26) e Sporting Club Sant’Ilario (25). Finisce in parità a causa della rete di Boni dei padroni di casa al minuto 87. I ragazzi di Sant’Ilario avevano assaporato la vittoria col gol di Fall al minuto 57, ma non è bastato. Le squadre rimangono in zona playoff, senza dare uno strappo netto alla situazione ma rimanendo in scia.

Nel girone E vola la capolista Celtic Cavriago (40): netto 3-0 sul campo della Boiardo Maer (18) che cercava punti per la salvezza. Il successo porta le firme di Le Rose, gol al 20’, Boretti, che ha raddoppiato al minuto 71, e Grasselli, che ha siglato il tris al minuto 85. Celtic ora a +8 sullo United Albinea, che però oltre a giocare oggi dovrà anche recuperare un’altra gara.

Chiudiamo come sempre con la Terza categoria reggiana: ossigeno puro per il Felina (20) che si aggiudica di corto muso (1-0) il derby montanaro col Collagna (19). Successo e sorpasso che hanno la firma di Soverini al 25’. Il Felina veniva da tre sconfitte di fila, e si porta a 5 punti dai playoff che non sono irraggiungibili.