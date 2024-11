FalkGalileo vola ai quarti di Coppa. Terza, settebello del Fogliano

La FalkGalileo è l’unica squadra reggiana ad essere ancora in lotta nella Coppa Italia regionale di Prima categoria. Capitan Matteo Attolini (foto) e compagni hanno staccato il pass per i quarti superando ai rigori (5-4) la Virtus Correggio, dopo che nei minuti regolamentari era terminata senza reti.

È andato in scena anche il recupero del settimo turno del campionato di Terza categoria: valanga di gol come poche altre volte, addirittura ben 32 in otto partite, ovvero una media di 4 reti a partita. In questo senso ha dominato Collagna (12)-Fogliano (12), terminata col rarissimo risultato di 7-4 per gli ospiti. Protagonisti del successo Arleoni (tripletta), Munari, Tabacco, Adamo e Lini. Per i ragazzi dell’alto crinale non bastano Bertucci (2), Furloni, e Silvestri. Quinta vittoria di fila per lo Sporting Cavriago (28) capolista a +3 sul Calcio Cavriago (25), un duello tra vicini lassù. Lo Sporting ha battuto per 3-2 il Vetto (13) in montagna: doppio Bonilauri e Barba hanno avuto la meglio sui gol gialloverdi di Toni e Bertolini. Insegue il Cavriago che con Miracle (1-0) batte il Plaza (14). Tonfo del Gatta (20): kappaò interno per 4-0 contro un grande Sporting Tre Croci (23) alla quinta vittoria di fila (-5 dalla vetta). A segno Paterlini e Qoura (doppietta per entrambi). Terza sconfitta di fila per il Felina (11) sul campo dell’Invicta Gavasseto (12) che ritrova il successo dopo tre turni: 2-0 firmato Massaro e Bedogni.

Nona sconfitta di fila per il Biasola, ultimo con 6 punti: il Rivalta (14) torna a sorridere aggiudicandosi il derby per 3-0 (doppio Banse e Bianco). Bel successo degli Amici di Davide di Ligonchio (16) in trasferta per 3-1 sul Coviolo (9) grazie a doppio Gaspari e a Belbusti (per Coviolo a segno Panciroli). L’unico pareggio è l’1-1 tra Ramiseto (12) e Cadelbosco (20): Galeotti illude gli ospiti, ma Demise all’86’ regala il punto agli appenninici.

g. m.