Falla nell’acquedotto, l’acqua torna a scorrere dopo una notte di lavoro

Disagi per i cittadini tra lunedì sera e ieri a causa di una falla che ha interessato una condotta dell’acquedotto che rifornisce le abitazioni dell’area occidentale di Praticello. È stato necessario da parte dei tecnici di Iren un intervento urgente di riparazione per contenere e risolvere la perdita. A partire dalle ore 23 di lunedì si sono riscontrati cali di pressione dell’erogazione dell’acqua e momentanee interruzioni della fornitura. "Il gestore delle reti è intervenuto prontamente - ha spiegato il sindaco Luca Ronzoni già nel corso della serata di lunedì - ma l’operazione è piuttosto complessa e richiede alcune ore di lavoro". Il problema maggiore è stato individuare il punto esatto dove, nel sottosuolo, si era rotta la tubatura. Alla fine è stata circoscritta la zona di via Don Pasquino Borghi e via Grisendi, e lì si è scavato. I disagi ci sono stati, soprattutto per i lavoratori che al mattino non sono riusciti a lavarsi prima di uscire di casa. È stato lo stesso municipio a dare notizia in tarda mattinata che la falla era stata trovata appunto in via Grisendi e che l’intervento si stava concludendo.

f.c.