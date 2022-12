"Fallimenti annunciati, dati che gridano vendetta"

"Il Reddito di solidarietà (Res) e quello di cittadinanza (Rdc) sono stati un fallimento annunciato". Commenta senza mezze misure i dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, criticando entrambi punto per punto: "Il Res non solo era una misura meramente assistenzialista, operava anche profonde distorsioni a vantaggio dei cittadini stranieri e discapito delle famiglie italiane. Di questo era responsabile la giunta regionale, presieduta da Stefano Bonaccini. I 657 nuclei familiari non comunitari rappresentavano il 28% della platea dei beneficiari, a fronte di una popolazione residente straniera di circa il 13%. Sono numeri che gridano vendetta, se pensiamo che per accedere al contributo bastava che anche solo un membro del nucleo familiare risiedesse in Emilia Romagna da almeno due anni e che lo stesso importo medio del beneficio, in virtù della principio premiale a favore dei nuclei più numerosi, fosse di conseguenza più alto per i nuclei non comunitari".

Con il reddito di cittadinanza poi "le cose non sono andate meglio, è un provvedimento incapace di comprendere il mercato del lavoro e creare occupazione stabile. Un solo percettore su 8 è oggi in possesso di un contratto a tempo indeterminato".

Per sistemare le cose Fratelli d’Italia ha in mente un piano specifico che Aragona illustra: "Siamo convinti che sia ingiusto mettere sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può, disabili e persone fragili in primis. Per chi è in grado di lavorare il nostro compito è quello di creare opportunità e condizioni per un impiego stabile, investendo sulla formazione per creare sinergia tra chi cerca lavoro e i profili richiesti dal mercato. È in questo senso che vanno i primi provvedimenti sulla decontribuzione presenti nella Legge di Bilancio e la riduzione del reddito di cittadinanza, che dal 2023 potrà essere percepito per un massimo di 7 mesi e in ogni caso decadrà una volta rifiutata anche una sola offerta di lavoro".

Il coordinatore provinciale Fdi chiude chiarendo: "Ciò non comporterà l’arretramento di un millimetro di Fdi sul sostegno alla povertà e all’indigenza, drammaticamente aumentate. Lo faremo con più incisività attraverso strumenti focalizzati su chi realmente ha bisogno dello Stato per garantire adeguate condizioni di vita sociali ed economiche".