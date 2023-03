Fallimento Reggiana "I costi del personale erano troppo onerosi"

di Alessandra Codeluppi

Non era ipotizzata solo la bancarotta fraudolenta, ma anche il falso in bilancio, nell’inchiesta che fu aperta dalla Procura sui conti della società Reggiana calcio. Tuttavia questi due reati, formulati a vario titolo nel fascicolo a carico di sedici persone, tra cui i coniugi americani Mike e Alicia Piazza e altri ex amministratori, non reggono, secondo il gip Luca Ramponi che ha disposto per tutti l’archiviazione, accogliendo la richiesta della stessa Procura. Al vaglio degli inquirenti sono finiti anche i capitoli relativi alla cessione del marchio e all’uso dello stadio Mapei.

Per il fallimento si cita la relazione del consulente incaricato dalla Procura, secondo cui "era ascrivibile solo alla decisione di Mike Piazza di non supportare più finanziariamente l’ambizioso progetto che aveva l’obiettivo la promozione in serie B, e che aveva comportato una crescita smisurata dei costi (principalmente dei dipendenti), "a fronte di una non adeguata crescita dei ricavi".

Sentito a sommarie informazioni testimoniali, Piazza aveva riferito di non avere contezza, all’epoca dell’acquisto del 60% delle azioni, della reale situazione finanziaria della società. Si era rivolto a una persona che, emerge dal documento, "non era incensurata".

"Dalla documentazione si evince come, nonostante la continua finanza apportata dai soci, il rapporto di indebitamento superava l’unità. Gli apporti dei soci, nonostante fossero consistenti, non riuscivano a colmare l’erosione del patrimonio netto. Le risultanze della consulenza tecnica attestano che le principali cause delle perdite economiche siano state causate da costi del personale eccessivamente onerosi rispetto alle reali capacità della Reggiana".

Vi era anche un’ipotesi di falso in bilancio, ma non viene considerata motivo dell’aggravamento del dissesto. Sia perché "il valore del patrimonio netto era già negativo e la società caratterizzata da costante situazione di squilibrio, compensata con ingenti iniezioni di capitale proprio e finanziamento soci". E poiché "la decisione di Piazza di non supportare più l’originario progetto iniziale per andare in serie B, può assurgere quale causa sopravvenuta ed eccezionale, da sola sufficiente a determinare l’evento".

La condotta viene ascritta a ordinaria attività tipica del settore calcistico: secondo il gip "la stessa ‘plusvalenza’ fittizia" serviva "a raggiungere i requisiti richiesti per l’iscrizione al campionato".

Tra le figure per cui è stata decisa l’archiviazione, c’è anche l’ex presidente Stefano Compagni, assistito, così come il consigliere Gianfranco Medici, dall’avvocato Alessandro Carrara: "Quest’ordinanza smentisce ciò che venne imputato da Piazza a Compagni, cioè avergli venduto una società con scheletri nell’armadio".

È aperta anche una causa intentata da Alessandro Barilli, altro ex presidente, a Compagni, che si è opposto: "Il valore delle quote della Reggiana – afferma il legale – era inferiore a quello stabilito ai tempi da Barilli". Interviene anche l’avvocato Stefano Ferri, che presentò l’istanza di fallimento poi accolta dal tribunale che lo dichiarò: "Le società sportive professionistiche di calcio hanno necessità di patrimonializzarsi con strutture anche sportive stabili e individuare altre forme di entrata".