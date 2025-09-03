Il tram di Bologna

3 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Fallisce il colpo al bancomat del centro

L’esplosivo non è detonato e i ladri si sono messi fuga. Artificieri, vigili del fuoco e soccorsi in piazza per ripristinare il servizio

Hanno tentato il colpo al bancomat, usando il classico sistema dell’esplosivo per arrivare al forziere con i soldi a disposizione del servizio di cassa continua del paese.

Ma questa volta il furto è fallito, in quanto non solo il materiale infilato nel quadro del bancomat non è esploso, ma l’intervento di alcuni cittadini, accortisi di rumori sospetti, hanno costretto i malviventi a fuggire in fretta e a mani vuote.

I fatti si sono verificati ieri notte a Reggiolo, alla filiale del Monte Paschi di Siena di piazza Martiri, in pieno centro. Con lo stesso sistema nei mesi scorsi in paese erano stati colpiti un altro istituto di credito e pure l’ufficio postale.

L’allarme è scattato poco dopo le tre. In poco tempo sono arrivati sul posto i carabinieri, ma i malviventi erano già riusciti a fuggire, senza portare via nulla, ma lasciando comunque il materiale esplosivo all’interno dell’impianto della cassa continua del bancomat, visibilmente manomessa nella parte esterna dai malviventi.

Dato il rischio di esplosione è stato necessario attendere l’arrivo degli artificieri. L’operazione si è poi svolta solamente nella prima mattinata, quando sul posto sono stati arrivati pure i vigili del fuoco di Guastalla, oltre alle ambulanze della Croce rossa locale, per eventuali casi di necessità e di emergenza. Fortunatamente, però, non si sono verificati problemi durante le operazioni.

Inizialmente si era pensato pure a una possibile evacuazione delle abitazioni situate ai piani superiori del palazzo che ospita la banca. Poi tutto si è risolto senza disagi per i cittadini.

Solo poco dopo le otto, con il recupero di tutto il materiale, è stato possibile riaprire l’area della piazza ai cittadini, togliere il nastro bianco e rosso e far cessare la mobilitazione.

Il materiale recuperato è stato poi fatto esplodere in sicurezza in un campo nella periferia del paese. Già in mattinata l’attività della banca è ripresa regolarmente.

Antonio Lecci

© Riproduzione riservata

