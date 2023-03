Falliscono tentativi di truffa

La truffa con il sistema del falso controllo delle schede elettorali non sembra essere un fenomeno isolato. Dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi sul Carlino, del furto nell’abitazione di una pensionata di Correggio distratta proprio da falsi controllori delle schede per il voto amministrativo di metà maggio, alcuni lettori hanno segnalato simili episodi anche in altre zone della cittadina. Almeno tre i tentativi effettuati dai malintenzionati, tra Budrio e la zona dell’Espansione sud. A differenza di quanto accaduto alla pensionata derubata di oggetti d’oro e denaro, negli altri casi segnalati la truffa risulta fallita per la tempestiva reazione delle vittime, che non sono cadute nel tranello, evitando di fare entrare sconosciuti nell’abitazione. Il consiglio resta sempre quello di diffidare degli sconosciuti intenzionati a entrare in casa, con qualunque pretesto.