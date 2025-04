Fallito assalto al Conad. L’ipotesi: stessa banda

Il sistema usato per l’azione è differente, ma dietro il tentato furto al Conad di Guastalla, avvenuto l’altra notte, potrebbe esserci la stessa banda che ha assaltato altri supermercati Conad nelle ultimissime settimane, lasciando danni ingenti ai punti vendita di Arceto e di Rio Saliceto.

Almeno 3-4 persone, con volto coperto da cappuccio, sono state riprese in modo chiaro dalle telecamere della videosorveglianza della zona. E si spera possa essere possibile confrontare le immagini con quelle degli altri tentati furti, cercando conferme su possibili collegamenti tra i vari blitz dei ladri. L’altra notte non è stato usato il sistema della spaccata con l’auto-ariete, in quanto l’area del Conad guastallese è circondata da paletti assicurati al terreno.

I ladri hanno tentato di forzare la porta d’ingresso principale. Ma da subito è scattato l’allarme, che ha fatto intervenire sul posto la vigilanza privata insieme ai carabinieri. Il furto è rimasto tentato, lasciando però conseguenze rilevanti agli ingranaggi. Alcuni tecnici hanno provveduto a riparare il danno, permettendo così di ripristinare il normale funzionamento della porta. Nonostante la presenza degli operai, è stato possibile tenere aperto al pubblico il punto vendita. Non si esclude che i ladri puntassero alla cassaforte col denaro, che però si trova negli uffici, dalla parte opposta dell’edificio, nelle zone di servizio. Di recente lo stesso supermercato Conad di Guastalla era stato interessato dall’incendio di un frigorifero, causato da un’avaria elettrica, di natura accidentale.

Antonio Lecci