False credenze e veri benefici del fosforo

Chi non ha mai sentito la raccomandazione “ ti ci vuole del fosforo così ti rinforzerai la memoria”? Questa è una credenza senza fondamento per un minerale che invece ha tante altre indispensabili virtù per la nostra salute. E’ essenziale infatti nell’attività dei muscoli, del sistema nervoso, nella produzione di energia del nostro corpo, nella struttura delle ossa, dei denti e della morfologia delle cellule. Insomma una sostanza assai preziosa della quale però il nostro organismo assai difficilmente va in carenza se si effettua una alimentazione corretta e variegata. Questo lo si deve al fatto che lo si trova contenuto in moltissimi alimenti e prevalentemente in quelli ricchi di proteine tipo i pesci, le carni, i legumi, i formaggi come il parmigiano, ma anche nei cereali integrali.

Nei rari casi di deficit per l’organismo di questo minerale, legato generalmente ad alcune patologie intestinali o a particolari farmaci, si avrebbero alterazioni della struttura ossea, scarso appetito e stanchezza. Insomma non produce effetti da Pico della Mirandola, ma meccanismi vitali per tutto il nostro corpo. Attenzione per coloro che soffrono di insufficienza renale in quanto l’assunzione giornaliera del fosforo è bene che venga stabilita dal medico nefrologo e dal nutrizionista.