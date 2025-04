False dichiarazioni al processo Grimilde, chiesto processo per l'avvocato Piccolo

Reggio Emilia, 3 aprile 2025 – La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell’avvocato Antonio Piccolo, del Foro di Bologna, per l’ipotesi del reato di istigazione e determinazione alla falsa testimonianza di un testimone citato dalla Procura della Repubblica di Bologna, Dda e dalla difesa degli imputati Oppido Domenico e Gaetano, nell’ambito del processo Grimilde. La vicenda riguarda la testimonianza prevista per l’udienza del 20 giugno 2022 in tribunale a Reggio Emilia, in cui il testimone avrebbe riferito circostanze non vere e mai dette durante le indagini preliminari, a seguito delle pressanti istigazioni dell’avv. Piccolo che, dal marzo del 2022, lo avrebbe istruito attraverso ripetuti contatti telefonici e anche in occasione di due incontri in un hotel (il 2 aprile 2022 e il 18 giugno 2022, in quest’ultimo caso alla presenza di uno degli imputati. L’ avvocato Piccolo è stato già rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento n. 43262022 e condannato dal gup di Reggio con sentenza del 18 luglio 2023 e dalla Corte di Appello con sentenza del 19 novembre 2024 non ancora divenuta definitiva, per il delitto di tentata induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria con riferimento ad un episodio verificatosi nel corso dell’udienza del 4 luglio 2022 del processo Grimilde, ritenuto commesso per indurre il collaboratore di giustizia Antonio Valerio a non confermare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. L’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è stata fissata per il prossimo 26 maggio.