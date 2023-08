False fatturazioni, otto imputati condannati

di Alessandra Codeluppi

Otto condanne con il rito abbreviato, sei patteggiamenti e confische di beni che superano abbondantemente i due milioni di euro. Per diversi altri imputati - su ventiquattro - che sono stati rinviati a giudizio, si prospetta in novembre il rito ordinario. È questo, in sintesi, il verdetto emesso ieri dal giudice dell’udienza preliminare Dario De Luca, in un processo incentrato soprattutto sull’emissione di fatture per coprire operazioni inesistenti, inchiesta seguita dal pm Iacopo Berardi.

Riti Abbreviati. La pena più pesante, scontata di un terzo, è stata emessa per Antonio Mazzei: il 37enne di Reggio è stato condannato a tre anni. Il giovane è stato riconosciuto colpevole anche nel processo di ‘ndrangheta ‘Camaleonte’ in Veneto, primo grado, rito abbreviato, a due anni e mezzo per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. Due anni e quattro mesi, sempre in abbreviato, primo grado, anche in ‘Billions 2018’, e compare anche nella maxi inchiesta ‘Billions 2020’ (sono stati recapitati in tutto 193 avvisi di fine indagine), entrambe seguite dal pm Giacomo Forte e incentrate su reati tributari e fiscali. Nel processo di ieri il pm aveva chiesto cinque anni. Il 37enne, assistito di fiducia dall’avvocato Mattia Fontanesi, ha visto alleggerirsi nella sentenza la sua posizione. Mazzei, insieme ad Alfonso Mendicino 1972 (da non confondersi con l’omonimo imputato di ‘Aemilia’) - pure lui difeso da Fontanesi - era chiamato a rispondere in concorso di emissione di fatture per operazioni inesistenti per permettere l’evasione a terzi, occultamento o distruzione di scritture contabili e bancarotta fraudolenta, come legali rappresentanti per le imprese edili Ma service srl ed Ntn service srl di Cadelbosco Sopra, dichiarate fallite. Da solo, Mazzei doveva rispondere anche per le ditte di costruzioni New generation srls di Reggio e Metal Fast di Cavriago, pure queste fallite. La vicenda dell’azienda di Cavriago è stata accorpata al processo in un secondo momento. Mazzei è stato assolto per tre accuse di bancarotta documentale, più una quarta relativa al procedimento riunito, "perché il fatto non sussiste". È stato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e per dieci dal fare impresa commerciale. Per le quattro società è stata disposta la confisca di beni per due milioni e 111mila euro. Gli altri sono accusati di essere utilizzatori di fatture per operazioni inesistenti. Per Domenico Bonaccio (1973, residente a Correggio), un anno e due mesi, pena sospesa e confisca di 123mila euro per il Consorzio Pieve. Per Antonino Di Rosa (1967, Reggio), Giuseppe Turrà (1948, Reggio), T. L. (1973, Cadelbosco): un anno e quattro mesi, pena sospesa. Per Antonio Dattilo (1975, Reggio), Rosario Oppido (1969, Reggio), Salvatore Simbari (1987, Reggio): un anno e otto mesi, pena sospesa. Per Oppido confisca da 104mila euro, per Simbari da 20mila, per Dattilo da 16mila.

I patteggiamenti. Alfonso Mendicino ha concordato la pena con il pm Berardi: due anni e due mesi. È inabilitato per dieci anni dal fare attività commerciale e dai pubblici uffici per cinque. Per Mariano Surace (1979, Reggio), un anno e sei mesi, pena sospesa. Per Alfonso Aloi (1975, Reggio), Giuseppe Nemesio (1959, Bagnolo), Aldo Zara (1968, nato a San Cipriano d’Aversa): otto mesi, pena sospesa. Per Lorenzo Salvalai (1973, Reggio): sei mesi (pena sospesa).

A dibattimento. Per coloro che non hanno optato per i riti processuali che permettono lo sconto di pena, e che il gup De Luca ieri ha rinviato a giudizio, il processo con rito ordinario inizierà a fine novembre davanti al giudice Chiara Alberti.