False fatture con la cosca Il gioco delle tre ’cartiere‘ con la Dimora d’Abramo

di Daniele Petrone

"Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, essendo obbligato in qualità di legale rappresentante, presentava le dichiarazioni modello unico 2019 nelle quali indicava elementi passivi fittizi riferibili a fatture emesse e relative ad operazioni inesistenti". È quanto recita il capo di imputazione del quale deve rispondere Luigi Codeluppi, all’epoca dei fatti contestati presidente della Dimora D’Abramo, cooperativa della quale è attualmente direttore generale e coordinatore dei progetti di accoglienza dei migranti. È quanto emerge dalle carte giudiziarie, svelate ieri dal Carlino, nell’ambito del filone-bis dell’inchiesta Perseverance – coordinata dalla Dda di Bologna e condotta in sinergia tra questura e guardia di finanza – che ha portato ad indagare 77 persone come presunti beneficiari di fatture false emesse da società cosiddette ’cartiere’ riconducibili alla locale cosca di ’ndrangheta ed in particolare a Salvatore Muto (condannato a 16 anni in abbreviato, in primo grado, della prima inchiesta) e Domenico Cordua (15 anni di condanna per lui nello stesso procedimento) i quali si avvalevano di prestanomi e teste di legno in gran parte condannati.

Alla Dimora vengono contestate nove fatture per un totale di 59.900 euro. Nel dettaglio, una da 5mila emessa dalla Daara srls il 20 maggio 2019; Nello stesso anno, 7mila emessi dalla Emil System srls il 15 luglio, 5mila quattro giorni dopo, due tranches da 2.700 e da 14.800 euro il 16 settembre, 5.200 l’11 novembre, 6.500 euro il 30 novembre e 4.650 l’1 dicembre per un totale di 48.850 con quella ditta. Infine, 9.050 euro con la Ellepi Z. Technology il 10 luglio 2019.

Tutte e tre le società si intrecciano tra loro più volte nel primo filone di Perseverance che ha portato alla loro confisca. La Daara – costituita nel 2017, con sede legale in via Borgo Riccio a Parma (e senza altri locali d’esercizio per l’attività dichiarata di meccanica) – aveva come legale rappresentante Pietro Arabia, arrestato nell’operazione Billions sempre per fatture false. La Emil System, azienda di meccanica – considerata dall’Agenzia delle Entrate come "evasore totale" e con una sola posizione contributiva Inps – invece aveva come socio unico Giuseppe Salerno (condannato a due anni) nel cui domicilio vi era pure la sede in via Fratelli Rosselli. Infine la Ellepi Z. Technology, azienda che dichiarava di svolgere lavorazioni metalliche e meccaniche o costruzioni di edifici, con sede a Modena, in Strada San Faustino; l’amministratore Rosario Lopez Errico è stato condannato a 4 anni.