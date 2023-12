False fatture, due aziende nei guai

La guardia di finanza di Parma, su ordinanza del gip, ha sequestrato, fra beni mobili, immobili e conti bancari 1.1 milioni di euro di due società di Fontevivo (Parma), operanti nel settore della logistica con sedi anche a Reggio e di cinque persone, tra cui un commercialista con studio a Parma e un consulente del lavoro residente a Salerno, ma attivo in Emilia-Romagna (già coinvolti in precedenti indagini in materia di reati tributari). I beni sequestrati sono pari all’ammontare delle imposte complessivamente evase dal 2015 al 2022. Il provvedimento è frutto di una indagine delle Fiamme gialle che hanno evidenziato l’emissione e l’utilizzo di fatture false, nonché l’impiego di crediti d’imposta inesistenti, in parte relativi alla formazione del personale finanziata con risorse del Pnrr.