False fatture e cartiere: "Idra dalle numerose teste. Attività illegale frenetica. Ci mettono a dura prova"

"È un’Idra dalle innumerevoli teste: nonostante molte vengano tagliate, ricrescono. È un problema che mette a dura prova le nostre capacità di contrasto".

Lo dice il questore Giuseppe Maggese, aggiungendo che "l’operazione testimonia un’attività mafiosa frenetica che continua nonostante ogni colpo da noi assestato: c’è una capacità di ricambio continua. Le innumerevoli attività del gruppo testimoniano una capacità che si estende a tutti i livelli, dai reati spiccioli alle cartiere".

Da ‘Ten’, afferma il comandante provinciale della Finanza Ivan Bixio, "emerge in modo consolidato che la linea di business in cui si sono specializzate le cosce emiliane sono le frodi fiscali. Servizi verso imprenditori che così riescono ad abbattere l’imponibile fiscale. Questo servizio viene ovviamente remunerato: rispetto all’importo della fattura viene trattenuta una percentuale che è una delle fonti di reddito dell’organizzazione. Reggio è un punto di riferimento nazionale per questi servizi".

Il tenente colonnello Maria Concetta Di Domenica (comandante nucleo Pef) ha poi dettagliato: "Le società sottoposte a sequestri preventivi riconducibili agli associati sono 6, mentre le altre (in particolare 12) si avvalevano dei servizi. Sono state emesse false fatture per 1,8 milioni di euro, che hanno fatto incamerare circa 400mila euro all’associazione. Abbiamo anche individuato una cartiera parziale, che operava davvero sul mercato ma emetteva anche false fatture".

È stato il capo della Squadra mobile Andrea Napoli ha chiarire i dettagli operativi dell’inchiesta e a spiegare come il gruppo avesse disponibilità di armi clandestine, tra cui un fucile calibro 9 sequestrato ieri, mentre un calibro 12 era arrotolato in un gommone sgonfio trasportato da un camion. Le attività ruotavano attorno all’edilizia, ma soprattutto all’autotrasporto. Una ditta di soccorso stradale era gestita tramite un prestanome zittito con le minacce, con i conducenti obbligati a pagare anche le multe di tasca propria.

Le intimidazioni erano pesanti, di un debitore Giuseppe Arabia dice: "Lascia che finisce di pagare veramente, come finisce di pagare - bestemmia - glielo accendo. Basta a fare lo scemo. In paio di mesi gli entrano i soldi e riscatta il camion; come lo riscatta lo facciamo friggere".

Il gruppo – come una vorace locusta che divorava ogni cosa capitasse a tiro – era attivo anche nell’ambito delle truffe. Spacciandosi per ditte di autotrasporto, avrebbero ingannato aziende che affidavano loro incarichi di trasporto di materiale… ma la merce non arrivava a destinazione. Sono così sparite oltre mille taniche di combustibile per stufe (pari a 20mila litri) e una trentina di stufe; bobine di ferro zincato (20.500 kg), ma anche vini, profumi, cosmetici… addirittura 21 quintali di patate ed un carico di carta igienica.

Francesca Chilloni