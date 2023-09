False fatture e frodi tributarie. Imprenditore condannato a 4 anni

Emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e altri reati tributari: Luigi Predieri, 61enne reggiano detenuto nel carcere di Bollate, ieri è stato condannato a 4 anni nel processo di primo grado. Il giudice Matteo Gambarati ha applicato una pena molto più dura di quella chiesta dal pm per lui e per gli altri quattro imputati: 1 anno e 4 mesi. Le restanti persone sono state assolte: a difenderle, gli avvocati Enrico Della Capanna e Franco Mazza (ieri sostituiti da Gianni Franzoni), oltre a Mariasilvia Grisanti e Samuele Padula.

Predieri è un nome già balzato alle cronache. Nel 2017 finì in carcere nell’operazione ‘Last drink’: la sua ostentazione di ricchezza su Facebook - tra auto di lusso, vacanze esotiche, champagne, starlette e movida milanese - insospettì la Finanza. Scattarono misure cautelari per 12 persone per associazione a delinquere finalizzata alle bancarotte fraudolente e al riciclaggio. Lo scopo era acquisire società per distrarre il patrimonio a danno dei creditori: immobili, auto e denaro, invece di ripagare i fornitori e le banche, finanziavano la sua vita opulenta e altre attività economiche a lui ricondotte.

La Cassazione ha confermato l’anno scorso la condanna di Predieri a 6 anni in abbreviato, disposta dalla Corte d’Appello che lo aveva riconosciuto colpevole di bancarotta, ma non del reato associativo (in parziale riforma dei 6 anni e 8 mesi disposti dal tribunale di Modena). Nella vicenda sfilata ieri, secondo la Procura Predieri avrebbe amministrato, tramite presunti fiduciari (assolti), società preposte alla falsa fatturazione. E avrebbe aiutato ditte reggiane a detrarre fatture fasulle per innovazione tecnologica, fatte da una società di Padova. L’avvocato difensore Gianluca Vinci preannuncia "ricorso in Appello": "La ditta veneta non risulta toccata dall’inchiesta. Non c’è prova che l’attività non sia stata svolta e che le fatture siano false". Alessandra Codeluppi