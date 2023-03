False fatture emesse per 300mila euro e un laboratorio inesistente, chiuso da 4 anni

Aveva emesso fatture false per oltre 300mila euro, ha patteggiato la pena per frode fiscale, e ora la Finanza di Faenza, nel ravennate, le ha confiscato un appartamento del valore di 160mila euro che sarà venduto per recuperare le tasse evase. La protagonista della vicenda è un’imprenditrice di origine cinese che era amministratrice di fatto di un laboratorio artigianale di maglieria in conto terzi. L’indagine era nata da un controllo sul lavoro sommerso e poi da una più estesa verifica fiscale da cui emergevano una serie di irregolarità tra cui la contabilizzazione di 17 fatture passive emesse da un altro laboratorio cinese della provincia di Reggio Emilia, risultato però del tutto inesistente, in quanto chiuso ben 4 anni prima rispetto al periodo di riferimento delle fatture fittizie. Sulla base del quadro indiziario raccolto dai finanzieri, si aggiunge, l’indagata ha quindi deciso di patteggiare la pena, sospesa, ad un anno di reclusione per utilizzo in dichiarazione fiscale di fatture false. La proposta è stata poi accolta dal Gup di Ravenna, che ha disposto nel contempo la confisca per la successiva vendita dell’immobile, che era già sotto sequestro.