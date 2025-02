False fatture, portato in cella. In manette il calabrese Muto: "Costituiva società inesistenti"

Vito Gaetano Muto, 56enne originario di Cutro, ma da tempo residente a Reggio Emilia, è stato arrestato giovedì scorso dagli agenti della squadra Mobilie della Questura, in esecuzione di un ordine di pena detentiva da scontare in regime di semilibertà, emesso dalla Procura reggiana. Un’azione tempestiva che ha permesso di intervenire in maniera concreta.

Muto è stato infatti condannato in via definitiva, all’esito di più procedimenti penali, per i reati di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituzione di finte società e occultamento e distruzione di documenti contabili, tutti commessi a Reggio Emilia tra il 2013 e il 2019.

L’uomo era già stato tratto in arresto in passato, sempre per le stesse ipotesi di reato, nell’ambito dell’operazione ‘Billions’, in cui era stata svelata l’esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, radicato nel territorio reggiano, dedito al riciclaggio di beni di illecita provenienza tramite la costituzione di finte società e false fatturazioni.

Per questi motivi il calabrese era stato già condannato, con sentenze divenute definitive,nel 2018 e nel 2023 a dover scontare una pena di detentiva di due anni e sette mesi.

In virtù dell’emissione, il 19 febbraio scorso, del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di esecuzione di pena detentiva in regime di semilibertà, gli investigatori reggiani hanno quindi dato subito esecuzione al provvedimento in parola rintracciando il 56enne presso la sua abitazione e traendolo in arresto.

Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove dovrà scontare la pena inflitta in regime di semilibertà.

red. cro.