False residenze in stazione. Arrestato ex messo comunale. Gli stranieri lo pagavano per ottenere il documento

Si sarebbe intascato in modo illecito circa 700 euro a pratica. E non avrebbe disdegnato neppure cellulari e qualche altro oggetto di valore. Soldi e beni che avrebbe incassato lucrando sulla disperazione degli immigrati, desiderosi di ottenere o rinnovare un permesso di soggiorno in modo facile. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, gli stranieri, nel corso di telefonate tra loro sottoposte a intercettazioni, descrivevano i desiderata dell’allora messo comunale: lui, in cambio di un compenso, avrebbe certificato residenze false, condizione necessaria per ottenere il tanto agognato documento. Lui, un 57enne, ex dipendente del Comune di Reggio - prima di chiedere la mobilità per lavorare nel municipio di Pietrasanta, incarico da cui si è poi dimesso nei mesi scorsi - è stato arrestato giovedì al culmine di una lunga e articolata inchiesta svolta dalla polizia locale, coordinata dalla Procura diretta da Calogero Gaetano Paci. Oltre a lui, sono state iscritte nel registro degli indagati altre 38 persone, cioè chi metteva a disposizione gli appartamenti e chi otteneva i permessi facilitati. Uno di loro, un pakistano nel frattempo venuto a mancare, sarebbe stato il braccio destro del 57enne: avrebbe fatto da tramite tra l’allora messo comunale e i restanti stranieri che avrebbero ottenuto i documenti in modo illecito, fatto per il quale pure loro sono all’inchiesta. Sui 192 capi di accusa formulati,136 riguardano l’ex messo comunale, al quale vengono addebitate pesanti contestazioni: corruzione, peculato, falso in atto pubblico e traffico di influenza illecite.

I PRIMI SOSPETTI

Gli accertamenti sono scattati un paio di anni fa, all’epoca della pandemia: monitorando la regolarità delle residenze nel quartiere della stazione ferroviaria, gli agenti della polizia locale si accorsero di anomalie, confermate anche dal successivo confronto con l’ufficio Anagrafe. In pratica si scoprì che vi era un cospicuo numero di stranieri, provenienti da diverse regioni d’Italia, che presentavano domanda di residenza in case della zona, per poi rendersi irreperibili subito dopo averla ottenuta. Segnalazioni di stranezze erano giunte anche dall’Anagrafe, dove per alcuni immobili era stato notato un sovraffollamento. Non solo: diversi residenti della zona, estranei ai fatti, ricevevano costantemente all’indirizzo di casa posta con nominativi di persone sconosciute. Confrontando i dati derivanti dal monitoraggio dei residenti e dalle segnalazioni dell’Anagrafe, gli agenti del comando di via Brigata Reggio hanno scoperto che tutte le pratiche sospette erano riconducibili agli accertamenti anagrafici fatti da un unico messo comunale. Così tutto è passato sotto la lente di ingrandimento della Procura, in particolare del pubblico ministero Marco Marano (ora trasferito). Sono scattati i pedinamenti, la verifica dei tabulati telefonici e l’installazione del gps sull’auto del Comune usata dal messo.

IL PAKISTANO

Dal monitoraggio è emerso che l’allora dipendente comunale faceva prendere la residenza agli stranieri nella casa del pakistano nel frattempo deceduto, in zona stazione, oppure nell’appartamento di cui era proprietario un altro straniero compiacente: i due immobili sono stati sottoposti a sequestro. Secondo gli inquirenti, il pakistano era riuscito a farsi conoscere dagli stranieri: dietro compenso svolgeva tutta l’attività necessaria per far avere loro il permesso di soggiorno, accelerando i tempi grazie alle indispensabili residenze fittizie. Fatto che sarebbe avvenuto grazie alla complicità del messo comunale: dietro compenso il 57enne avrebbe fatto accertamenti fasulli sulle residenze. In pratica avrebbe messo nero su bianco di essere andato con l’auto del Comune a un determinato indirizzo e di aver verificato che lo straniero abitava lì. Dal gps emergeva però che lui non era andato sul posto: da qui il peculato.

LE BUSTARELLE

Chi necessitava del permesso di soggiorno, avrebbe pagato il pakistano, che poi girava i soldi allo straniero proprietario di casa e anche al messo. Sono stati sequestrati duemila euro, ricondotti all’illecita attività. Gli agenti hanno pedinato il messo comunale mentre andava dal pakistano. E hanno immortalato scambi di buste con gli indagati. Poi sono state sentite anche le persone che hanno confermato di pagare.

CONVALIDA D’ARRESTO

Il 57enne ieri mattina è comparso davanti al gip Dario De Luca. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha chiesto la custodia cautelare ai domiciliari. L’avvocato difensore Ernesto Andrea, invece, la remissione in libertà o l’obbligo di firma. Il giudice ha disposto i domiciliari, ravvisando un rischio di reiterazione del reato. L’indagato ha preferito non rispondere alle domande.

IL COMANDANTE

STEFANO POMA

"Si tratta di un’importante attività portata avanti dalla polizia locale grazie al coordinamento della Procura, che dimostra la costante attenzione deli agenti della polizia locale al territorio e al contrasto ai fenomeni di illegalità che ledono i diritti dei cittadini e dell’intera comunità".