Falsi funzionari del Comune tentano di ottenere i dati bancari

"Buongiorno, sono un funzionario del Comune. La chiamo per la sostituzione del contatore…". E’ più o meno questo il tenore della telefonata che in questi giorni viene ricevuta da diversi cittadini reggiani, in particolare a Correggio, dove sono stati diversi i residenti destinatari della comunicazione. Ma in realtà non esiste nessuna sostituzione e i funzionari (quelli veri) del municipio non sanno assolutamente nulla di questa vicenda.

"La voce al telefono – racconta uno dei destinatari della comunicazione – dimostra di conoscere bene la persona con cui parla. Mi ha elencato i miei dati, nascita, perfino l’esatto codice fiscale. Sembra essere davvero davanti a un computer con tutti i miei dati ufficiali. Ma quando chiede informazioni più dettagliate, in particolare su conti correnti o similia, si capisce che si è davanti a una truffa. Quando ho detto che quei dati non li avrei forniti perché mi sembrava esserci l’ombra del raggiro, l’uomo al telefono ha riattaccato. Ho provato subito a ricontattarlo, attraverso il numero rimato in memoria, ma è risultato staccato, non disponibile".

Il cittadino ha chiesto informazioni in municipio, ricevendo conferma della loro totale estraneità all’operazione. Poi ha segnalato il fatto alla locale caserma dei carabinieri, fornendo anche il numero di telefono del chiamante, per poter avere una pista più precisa su cui svolgere accertamenti. E risulta che altri cittadini abbiamo ricevuto la stessa chiamata, potenziale tentativo di truffa.

Antonio Lecci