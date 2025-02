Falsi tecnici o medici: un raggiro dopo l’altro

Il fenomeno dei raggiri è in costante crescita. E anche nel Reggiano, nelle ultime settimane, non sono mancate le azioni dei truffatori con svariate modalità: dai finti addetti alla distribuzione postale ai falsi poliziotti o carabinieri, falsi medici, falsi addetti alla lettura del gas.

Si presentano a domicilio, ma talvolta interpellano le vittime al telefono, simulando richieste di aiuto di un parente, fino ad arrivare a messaggi o mail truffaldine per ottenere denaro, codici bancari, dati sensibili delle persone prese di mira, oltre a gioielli e monili di valore. Quando si hanno contatti con persone sconosciute o sospette occorre sempre restare mentalmente lucidi, diffidando sempre di richieste di denaro.

In caso di dubbio, anche minimo, meglio prima contattare le forze dell’ordine. Se ci si trova in difficoltà, meglio chiudere la conversazione, segnalando l’accaduto a una persona di fiducia.

Le truffe più in voga sono quelle attuate da malintenzionati che si fingono appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, perfino medici. C’è chi poi finge di avere necessità di denaro per completare il suo viaggio verso casa (spesso all’estero) cercando di ottenere denaro in cambio di una importante somma di denaro, proponendo in cambio oggetti "preziosi" che in realtà sono pezzi di bigiotteria.

Non mancano poi i casi di truffe con la falsa beneficenza, con le false eredità, fino ad azioni attuate da falsi funzionati di Inps, Enel e altri enti pensionistici e contributivi.