Falsifica la firma di una donna e la obbliga a pagare 14mila euro

Falsifica, apponendola su alcuni contratti, la firma di una donna di 40 anni obbligandola a pagare 14mila euro di prodotti: un uomo di 61 anni residente a Rimini è stato denunciato con le accuse di falsità materiale commesse dal privato e sostituzione di persona. La 40enne lo scorso gennaio si è presentata dai carabinieri della tenenza di Scandiano per sporgere denuncia nei confronti del rappresentante di un’azienda con cui in passato aveva collaborato per vari anni e da cui acquistava alcuni prodotti per la propria attività con concessione in comodato gratuito di alcune attrezzature. La donna ha poi deciso di cessare il rapporto commerciale con il responsabile dell’azienda e, a distanza di tempo, si è vista recapitare dalla stessa ditta il pagamento della somma di circa 14mila euro per il riscatto dell’attrezzatura fino a quel momento fornita, rivendicando accordi contrattuali che la 40enne non aveva però mai sottoscritto. È in seguito emerso, grazie a una perizia calligrafica sui documenti firmati, che le firme riportate erano state precedentemente falsificate. I militari dell’Arma di Scandiano hanno quindi iniziato le relative indagini, supportate anche dalla relazione peritale calligrafica. Dopo ulteriori approfondimenti investigativi, i carabinieri hanno acquisito elementi sulla presunta responsabilità del 61enne che avrebbe falsificato la firma della vittima. Nei confronti del 61enne sono dunque scattati i provvedimenti del caso. L’uomo è stato pertanto denunciato alla Procura reggiana con le accuse di falsità materiale commesse dal privato e sostituzione di persona. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

m. b.